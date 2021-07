Moderne Tanzbühne Kirchheim

× Erweitern Kulturzentrum Dieselstrasse Esslingen

Tanz in der Corona Zeit.

Der Tanz lebt weiter. Die Not macht erfinderisch. So tanzte die Modernen Tanzbühne in Zeiten des sozialen Abstands online weiter. Erst ging es uns darum, sich psychisch und physisch fit zu halten. Die Zeit verging, der Abstand blieb. Wir erlebten die Einsamkeit und Einengung. Zunehmend machte sich die Sehnsucht nach Tanzraum und Körperkontakt breit. Wir duldeten keinen Stillstand, wir nutzten jede Möglichkeit mit jeder Lockerung, die kam. So entstand unser Solo, Duo, Trio, Quartett Abend. Tauchen Sie ein in unser Erlebnis Tanz Allein, Tanz Digital, Tanz auf Abstand. Alle Stücke entstanden in der Corona Krise im Online Training, im Ballettsaal in Zweisamkeit oder in kleinen Gruppen.