krimiwerke

Ohne Sie haben wir kein Opfer, keine*n Mörder*in und keinen Kriminalfall – alle Rollen, das Tatmotiv, die Mordart, Tatzeit und Fundort sind in unserem improvisierten Krimi offen und improvisiert!

Mit gemeinsamem Mut zum Risiko, unserer Spielfreude und Ihrer Lust am Mit-Ermitteln entwickeln sich im Laufe des abendfüllenden Krimis die Rollen der Akteur*innen und mit ihren Vorschlägen die gesamte Story aus dem Stegreif. Sie selbst werden Teil dieser einzigartigen Prime-Crime-Show, die sich nie wieder so abspielen wird. Wie das geht? – Eben nicht ohne Sie! Wir laden Sie ein, dem Opfer einen Namen zu geben, mit einem Beruf und einer Leidenschaft auszustatten und gemeinsam mit den Ermittelnden zu rätseln, wer den Mord begangen hat. In der Pressekonferenz stellen Sie die entscheidenden Fragen, die zur Lösung des Falles führen und von Ihnen mitgebrachte Gegenstände werden in der Geschichte zu wichtigen Indizien.

Abstrus, ernsthaft, witzig und mörderisch – wie das Leben eben so spielt.

Ein Abend voller Spannung und guter Laune.

Wie üblich ist eine Belohnung ausgesetzt!

