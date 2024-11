Film am 17.12. im Stadtteilkino

Bezauberndes Drama über einen Jungen, der sich in das Filmemachen verliebtDer neunjährige Samay lebt in einem kleinen abgelegenen Örtchen in Armut. Eines Tages erlebt er dort zum ersten Mal das Kino und ist sofort fasziniert von den Lichtern, den Farben sowie der Musik. Von da an erforscht er den Zauber des Lichts, der Sonnenstrahlen, deren Schattenspiele und den Möglichkeiten Licht zu brechen. Als streng religiöser Brahmane hat sein Vater überhaupt kein Verständnis für die Träume seines Sohnes, welcher sich fortan nach der Schule heimlich ins Kino stiehlt. Im Tausch für das leckere, von seiner Mutter zubereitete Mittagessen lässt ihn der Filmvorführer die Filme täglich durch ein kleines Fenster sehen.

IND 2021, 112 Minuten, FSK 12