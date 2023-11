Krippenweg Tauberbischofsheim zur Weihnachtszeit

Auch in diesem Jahr soll die vorweihnachtliche Atmosphäre wieder mit einer Krippenausstellung einhergehen. Die Stadt ruft Privatpersonen, Geschäftsinhaber und Händler dazu auf, Krippen in Eigenregie in ihren Fenstern aufzustellen.

Die Weihnachtskrippe als Symbol für die Geburt Jesus hat eine besondere Bedeutung.

Die Krippenaustellung wird musikalisch durch die vier Frauen vom "LiChörle"vor der stimmungsvollen Kulisse des Türmersturms am Schlossplatz eröffnet.

Mitsingen der weihnachtlichen Weisen ist erwünscht.

Ergänzt wird der stimmungsvolle Abend durch das Team der Schlossgeister, die mit einem Glühwein- und Punschumtrunk am Jägerhäusle zum geselligen Abend beitragen werden.