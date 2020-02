Kris Barras Band Live 2020

Nach seiner ersten eigenen Headliner-Tournee im September legt KRIS BARRAS nach: Der britische Blues-Gitarrist verlängert seine Tour zum aktuellen Album „Light It Up“ (Mascot/Rough Trade) mit sieben deutschen Konzerten und einem Auftritt in Wien im März 2020.

Der 34-jährige Brite tritt dabei in folgenden Städten auf: in Hannover am 10. März 2019 im Lux, in Bremen am 11. März 2020 im Tower, in Dresden am 13. März 2020 im Beatpol, in Pfarrkirchen am 14. März 2020 im Bogaloo, in Wien am 15. März 2020 im Chelsea, in Stuttgart am 24. März 2020 im Universum, in Bochum am 25. März 2020 im Rockpalast und in Lübeck am 26. März 2020 im Rider’s Café. Als Support von KRIS BARRAS fungieren die Schweden Black River Delta, eine Band, die man eher aus nordamerikanischen Gefilden erwartet; aber das Trio zeigt seit seiner Gründung eindrucksvoll, dass man auch in Skandinavien weiß, wie Blues Rock buchstabiert wird.