Krishna Das - Tour 2026

Home in the Heart Tour

Die volle Magie der Mantras live

Krishna Das kommt nach ausverkauften Tourneen in Südamerika und Indien 2026 nochmal nach Deutschland. Werde Teil eines transformativen Events mit Krishna Das. Der weltweit so beliebte Kirtan-Sänger, zieht mit seiner kraftvollen Stimme und den zeitlosen Gesängen einfach in Bann und öffnet ein kraftvolles Feld. Werde Teil eines einzigartigen Abends mit Gesängen, Geschichten und spritueller Verbundenheit. Es sind diese besonderen Momente und unwiederbringlichen Erlebnisse, die einfach bleiben. Egal ob es Dein erstes Konzert ist oder Du schon viele Kirtans erlebt hast, es gilt immer aufs neue: sei präsent, öffne Dein Herz und lass Deine Seele einfach singen. Home in the Heart mit Krishan Das erwartet Dich.