Krissy Matthews Band – Blues and Rock

Mit 8 bekam er seine erste Gitarre und entdeckte den Blues für sich im Alter von 11 Jahren.

Mittlerweile kann er auf eine stolze Karriere zurückblicken, hat er doch schon mit einigen Größen der Blueswelt die Bühne geteilt, u.a. mit John Mayall, Bernie Marsden, Walter Trout, Larry Burton, Robben Ford sowie dem mittlerweile leider verstorbenen Jeff Healey. Mit seiner Band hat er bisher drei Alben aufgenommen, das erste, als er 12 war, das zweite mit 14, und jetzt, 2011, das dritte: „Hit The Rock“. Mit dieser Scheibe im Gepäck ist er nun auf Tour durch Euro-pa. Sein Gitarrenspiel erinnert stark an die Gitarristen der 60s (Jimi Hendrix, Jeff Beck, The Yardbirds, Rory Gallagher, Freddie King, Johnny Winter), aber auch an die Texas-Blues-Stilistik eines Stevie Ray Vaughan. Bei Live-Auftritten spielt er grösstenteils seine eigenen Original-Songs, aber auch einige Blues- und Rock- Covers mit eigenem Touch.