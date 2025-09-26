Kristin Korb haucht Eurythmics-Klassikern neues Leben ein: „Sie hat eine Art, alles zu nehmen und es cool klingen zu lassen!“ (Londoner Jazz Nachrichten)

MTV und die innovativen Klänge der Eurythmics lieferten den Soundtrack zu Kristin Korbs Teenager Jahre. Der kraftvolle Gesang und die eindrucksvollen Bilder von Annie Lennox waren nicht zu überhören und hinterließen einen bleibenden Eindruck. Jetzt bringt Kristin Korb ihre einzigartige Kunstfertigkeit in diese zeitlosen Hits ein und verbindet ihre Fähigkeiten als Bassistin und Sängerin, um bezaubernde Interpretationen zu schaffen, die die Originale ehren und gleichzeitig ihre persönliche Verbindung zu Annie und der Musik der Band zum Ausdruck bringt.

Die Musik ist mehr als einfach nur gecovert: Kristin Korb interpretiert die Eurythmics-Klassiker neu durch ihre vom Jazz geprägte Brille neu und verwebt sie zu lebendigen neuen Arrangements und Interpretationen.

Besetzung: Kristin Korb (voc, b); tba.