Kristjan Randalu & Bodek Janke

Grenzgänge zwischen Jazz, Klassik und rhythmischer Klangmagie.

Wenn zwei außergewöhnliche musikalische Persönlichkeiten aufeinandertreffen, entsteht mehr als ein Konzert – es entsteht ein Dialog auf höchstem Niveau.

Mit Kristjan Randalu und Bodek Janke treffen zwei der spannendsten Stimmen des europäischen Jazz aufeinander. Der estnisch-deutsche Pianist Kristjan Randalu begeistert seit Jahren mit seinem unverwechselbaren Stil zwischen lyrischer Tiefe, klassischer Präzision und improvisatorischer Freiheit. Sein Spiel ist hochsensibel, nuancenreich und voller klanglicher Raffinesse – Musik, die ebenso berührt wie überrascht.