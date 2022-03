Ferdinand Führer und Roland van Oystern (Stuttgart/Augsburg): Lesung »Kritik am Mitmensch«

Das schöne Duo schreibt gemeinsam Hörspiele, Drehbücher, Förderanträge. In ihrer Freizeit gehen sie keinen Hobbys nach und veröffentlichten u.a. Im Ventil Verlag zuletzt Bücher wie »Ein Tag Hagel und immer was zu essen da« oder auch das hochgelobte Homestory Magazin. Nun erschien das neueste Werk »Kritik am Mitmensch«, gesammeltes aus dem Titanic-Magazin in edler Aufmachung. Oder wie es Stefanie Schrank von Locas in Love sagt: »Zwei Menschen, privat so putzig und bezaubernd wie Streifenhörnchen, schrauben sich hoch in ein absurdes Geschimpfekontinuum von Resignation bis Explosion.«