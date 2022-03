Kritisch lesen: Sichtweisen auf die USA - mit Prof. Dr. Astrid Franke

Zwanzig Jahre nach 9/11 und nach einer 4 Jahre andauernden Präsidentschaft Donald Trumps scheint die Weltmacht USA so zerrissen zu sein, wie nie zuvor. Die Proteste der Black Lives Matter-Bewegung und der Sturm auf das US-Kapitol in Washington durch die Anhänger Trumps haben tiefe Spuren hinterlassen, die auch nach dem Regierungswechsel das Bild der USA in den Medien prägen.

Gemeinsam mit Prof. Dr. Astrid Franke werden wir Thesen und Argumente zeitaktueller Publikationen zum Thema untersuchen. Welche Entwicklungen prägten die Ausbildung sozialer Hierarchien in den USA? Und wie stehen die Weichen für ein zukünftiges Zusammenleben?

In Kooperation mit der vhs Reutlingen und dem Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen

Treffpunkt: Großes Studio