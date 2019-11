Krokodil x Milchbar pres. Elekronischer Heiliger Morgen

Das Tolle an Kirchheim ist unter Anderem, dass es so viel Tradition gibt. So ist der "Heilig Morgen" in Kirchheim's City weit über den Stadtrand hinaus bekannt: er zieht Tausende von Menschen schon morgens auf die Straßen, denn wirklich Jeder ist zu dieser Jahreszeit "endlich mal wieder" anzutreffen.

Die Menschen sind ausgelassen und glücklich und die Stimmung ist, wie gewohnt für Kirchheim, bombastisch.

Das Krokodil und das Milchbar Team hat sich zusammengesetzt, um diese Tradition zu erhalten. Und für euch einen Elektronischen Heiligen Morgen möglich gemacht.

Das Krokodil öffnet die Pforten schon um 11 Uhr.

An diesem besonderen Morgen reichen sich AMAN und ROTH die Hand und teilen sich die DJ-Kanzel. Tanzend und mit guten Freunden den 24.12. zu beginnen, ist ein Traumzustand. Und Träume werden wahr.

Wir freuen uns riesig auf Euch alle und wünschen Allen besinnliche Feiertage, leckeres Essen und viele Geschenke.