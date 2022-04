Kronos for Future

ANGÉLIQUE KIDJO »YanYanKliYan Senamido #2«, arrangiert von JACOB GARCHIKSOO YEON LYUH »Yessori« PENI CANDRA RINI »Maduswara«, arrangiert von JACOB GARCHIKINTI FIGGIS-VIZUETA »branching patterns« ALEKSANDRA VREBALOV »My Desert, My Rose« MISSY MAZZOLI »Enthusiasm Strategies« TERRY RILEY »This Assortment of Atoms – One Time Only!: Movement 3« JOHN OSWALD Auszüge aus »Spectre« PHILIP GLASS Quartet Satz

Viele bekannte Stücke der Musikgeschichte sind als Auftragskompositionen entstanden. Diese Tradition greift das Kronos Quartet mit seinem Projekt »50 for the Future« auf: Um das bisher bescheidene Streichquartett-Repertoire des 21. Jahrhunderts zu vergrößern, baten sie insgesamt 50 Komponist*innen aus der ganzen Welt um neue Werke. Die seit 2015 entstandenen und noch entstehenden Werke verfolgen einen partizipativen Ansatz, indem ihre Noten kostenlos zugänglich sind und mit Hörbeispielen und Interviews ergänzt werden. Dadurch entwickelt sich nebst Repertoire vor allem die zeitgenössische Spielpraxis weiter – ein reichhaltiger Beitrag für die Streichquartette der Zukunft. Das Kronos Quartet vertieft diese Arbeit in Meisterklassen, so auch in Ludwigsburg. Ihre Zusammenarbeit mit lokalen Streichquartetten findet vor und in diesem Konzert ebenfalls Gehör.

Kronos Quartet

David Harrington Violine

John Sherba Violine

Hank Dutt Viola

Sunny Yang Violoncello

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Louis-Bührer-Saal statt. Bitte informieren Sie sich ab dem 19. Mai in unserem Kartenbüro oder online.

Gefördert durch ie Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und die Wüstenrot-Stiftung