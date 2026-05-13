Am 18. Juni 2026 starten wir mit unserem Konradin RobotX Forum in der Kongresshalle Böblingen in die nächste Runde. Freuen Sie sich auf einen Tag voller Innovation, Inspiration und Interaktion. Wir laden alle ein, die Robotik nicht nur beobachten, sondern aktiv mitgestalten wollen. Entdecken Sie die neuesten Entwicklungen der Robotik – von führenden Herstellern bis hin zu visionären Newcomern – und erleben Sie Technologie live in der Praxis.