Hip-Hop in seiner reinsten Form: Die Legende KRS-One bringt seine My Philosophy Tour nach Europa! Als Architekt des Boom-Bap und eine der wichtigsten Stimmen der Kultur verkörpert „The Teacher“ Wissen, Bewusstsein und Authentizität wie niemand sonst.

Mit Klassikern wie „Sound of da Police“ und „MC’s Act Like They Don’t Know“ repräsentiert KRS-One das Wesen des Hip-Hop, direkt aus der Goldenen Ära, mit Botschaften, die heute genauso kraftvoll sind wie damals. Dies ist nicht nur eine Show – es ist eine Bewegung. Betritt den Tempel!