Kruder & Dorfmeister: play the K&D Sessions live

Die Geschichte von KRUDER & DORFMEISTER ist nicht nur eine Geschichte der Verweigerung und des Verzichts. Als die beiden Anfang der 1990er Jahre begannen, gemeinsam Musik zu machen, gab es kaum etwas, was die beiden nicht „falsch“ und damit genau richtig gemacht hätten. Wien war damals eine Metropole der aufstrebenden Techno-Bewegung und war in der ersten Blütezeit des revolutionären Stils aktiv. Doch die beiden Herren K&D standen eher in der Tradition des kontinentalen kosmischen „Dancefloors“ der 1980er Jahre, der nach einer universellen Sprache der Tanzmusik suchte, beeinflusst von Hip Hop, Rare Groove, Dub, New Wave und nicht zuletzt von Musik, die sich zwischen all diesen Kategorien abhob.

Als die ersten Post-Acid-Jazz-Produktionen von Labels wie Ninja Tune oder Mo Wax eine neue Ära einläuteten, waren KRUDER & DORFMEISTER diesen Protagonisten bereits einen Schritt voraus. Der Sound von K&Ds bahnbrechendem Debüt „G-Stoned“, der bereits von den elegischen Arrangements der Produktionen aus den 60er und 70er Jahren des Afro-Jazz und von Pink Floyd beeinflusst zu sein schien, ließ viele Top-Produzenten anfangen, sich am Hinterkopf zu kratzen und sich zu fragen, wer mit nur zwei Akai-Samplern, einem Roland Space Delay und einem verstaubten Mischpult einen derart organisch fließenden, komplexen und doch subtilen Sound hätte erzeugen können.

Die Angebote prasselten auf sie ein wie ein Sommerregen, aber die beiden sturen Herren spielten nicht mit: Nach dem Erfolg ihrer weltweit millionenfach verkauften CDs „DJ-Kicks“ und „Sessions“ lehnten sie die meisten ab.

K&D haben es immer genossen, nicht auf Ratschläge zu hören, und ließen alle verlockenden Major-Angebote, alle Versprechungen der hochtourigen Marketing-Maschinerie links liegen. Stattdessen versorgten sie befreundete Musiker mit einem Vertrieb auf ihrem Label G-Stone, hingen im Studio ab und stellten Nachfolgeprojekte zusammen, wie Dorfmeister & Hubers Tosca oder Kruders Peace Orchestra.

Wer die beiden damals auflegen hörte, merkte, dass sie das Klischee des rauchigen Time-Loop-Jazz längst hinter sich gelassen hatten und ihrem eigenen Forschergeist Platz machten. Neben Ausflügen zu Drum & Bass und Subgenres wie Broken Beat schlichen sich auch geradlinige 4/4-Rhythmen in ihre Sets und rauten den ewigen balearischen Sonnenuntergang auf.

Bis heute pflegen die beiden ein offenes Konzept, geprägt von einem breit gefächerten Musikgeschmack und der Fähigkeit, Musik zu hören, zu fühlen und ihre musikalischen Vorstellungen umsetzen zu können. Die Karriere von Kruder & Dorfmeister lässt sich daher eher mit dem großen Vorbild Brian Eno vergleichen, dessen Schaffen, von Roxy Music oder „My Life in the Bush of Ghosts“ bis hin zu seinen Produktionen mit David Bowie und seiner „Music for Airports“, ebenfalls von einem allumfassenden, stets visionären und nie kurzsichtigen Musikverständnis geprägt war.

Von Anfang an war es das Ziel, einen sehr persönlichen Sound zu produzieren, bei dem die Einhaltung von Genrevorgaben zweitrangig war. Das hat Peter Kruder schließlich mit seinen Produktionen von DJ Hells gefeierten Alben „Teufelswerk“ und „Zukunftsmusik“ oder Marsmobils Chartstürmer „Fairytales Of The Supersurvivor“ oder den wunderbaren Veröffentlichungen unter eigenem Namen für Compost, Macro und Gigolo Records bewiesen. Auch Dorfmeisters unaufhörlich minimalistische, fast dadaistische Klangstudien weisen eindeutig in diese Richtung, ebenso wie seine Kollaborationen auf dem hochgelobten Album „The Exchange“.

So sind die beiden am glücklichsten, wenn man ihre Musik und ihre DJ-Sets als das nimmt, was sie sind: Oden an das Hören, Fühlen, Spüren von Musik und Klangsprache, die nicht wie die vielen gesprochenen Sprachen der Welt funktioniert, sondern als Körpersprache: universell, global, verbindend.