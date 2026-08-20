K&D KICKS 30 ist keine Retrospektive, sondern eine lebendige Fortsetzung. Am 16. September liefern KRUDER & DORFMEISTER im LKA Longhorn in Stuttgart ihr DJ-Kicks-Erbe in die Gegenwart.

Die DJ/AV-Performance ist geprägt von Referenzen aus ihrem eigenen musikalischen Universum und verfolgt in Bezug auf Sound und Visuals einen zukunftsorientierten Ansatz. Die Show basiert auf Rhythmus, Flow und der physischen Logik der Nacht. Sie entfaltet sich mit einem klaren Gefühl für Dynamik, zieht die Menschen auf die Tanzfläche und trägt diese Energie bis zum Ende. K&D KICKS 30 spiegelt drei Jahrzehnte Erfahrung nicht als Geschichte, sondern als etwas Aktives wider.