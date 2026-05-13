Krupka Trio

Exquisiter Jazz aus Norwegen hat Tradition. Ulf Krupka ist Kantor, begnadeter Pianist und Arrangeur. Schon immer fasziniert von alten Kirchenchorälen, verhilft er ihnen neu harmonisiert und rhythmisiert zu funkelnder Leuchtkraft.

Seit dem Kongsberg Jazz Festival 2012 ist sein Trio mit großem Erfolg unterwegs. Zusammen mit Line Falkenberg und Tine Asmundsen bringt Krupka Musik zu Gehör, die Klarheit, subtile Freude, improvisatorische Freiheit und spirituelle Tiefe miteinander verbindet. Der künstlerische Ansatz des Ensembles ist es, den Reichtum der norwegischen Kirchenliedertradition zu erforschen und sie im Jazzstil neu erstrahlen zu lassen.

Ulf Krupka (Piano, Arrangements), Line Falkenberg (Saxofon) und Tine Asmundsen (Kontrabass)