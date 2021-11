Kuba – der westliche Teil der Karibikinsel

Vor der Revolution war Pinar del Rio eine der ärmsten Provinzen. Heute ist der Westen die reichste Region Kubas. Für den Aufschwung sorgte auch der Tourismus. Im als "Grüne Provinz" oder "Garten Kubas" bezeichneten Westen kommen 30 Prozent der endemischen Flora und Fauna vor. Bei Las Terrazas wurde in den 80er Jahren das erste Biosphärenreservat des Landes gegründet. Die traumhafte Kegelkarstlandschaft um Vinales gehört zu den schönsten Naturschönheiten Kubas. Aus der Region stammt auch 80 Prozent des in Kuba angebauten Tabaks. Die Isla de Juventud wurde literarisch von Robert Louis Stevenson als Schatzinsel verewigt. Einst war die Insel ein Refugium für Piraten, später Verbannungsort für politische Häftlinge wie Jose Marti oder Fidel Castro. Heute ist die Jugendinsel ein Schulzentrum. In der Schweinebucht misslang 1961 die Invasion der Exilkubaner mit ihrem Versuch "Fidel" zu stürzen. Cienfuegos, eine Stadt mit französischem Flair, wurde von aus Haiti geflohenen Plantagenbesitzern gegründet. 1958 zog Che´ Guevara siegreich in Santa Clara ein, die Stadt wurde zur Kultstätte des Revolutionärs.