Moderator Johannes Elster lädt zu jedem KUBAA slam sechs Poetinnen und Poeten aus dem deutschsprachigen Raum ein. In jeweils sechs Minuten Bühnenzeit tragen sie selbstverfassten Texte vor. Inhaltlich sind sie dabei frei. So wechseln sich Prosa und Lyrik, Comedy und Nachdenkliches, Spoken Word und Storytelling ab. Am Ende entscheidet das Publikum per Applausabstimmung, welche Beiträge am besten gefallen haben.

Tickets gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Aalen und unter www.reservix.de.