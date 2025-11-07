KUBAA slam

Poesie für das neue Jahr

Am Donnerstag, 4. Dezember 2025 um 19.45 Uhr im KUBAA findet der letzte KUBAA slam in diesem Jahr statt.

Das Format „Poetry Slam“ gibt es seit über 30 Jahren in Deutschland. Und auch in Aalen ist es schon lange eine Institution. Alle Darbietungen folgen einem Reglement: Nur selbst verfasste Texte sind erlaubt. Ein Zeitlimit von jeweils sechs Minuten beschränkt den Vortrag und es dürfen keine Requisiten auf die Bühne gebracht werden.

Die Show am 4. Dezember 2025

Bei der letzten Veranstaltung in 2025 treten folgende Künstlerinnen und Künstler gegeneinander an:

Meike Harms aus München und Bayrische Poetry Slam Meisterin 2014 sowie deutschsprachige Poetry Slam Vizemeisterin 2023; Johannes Floehr aus Hamburg und Gewinner des Hamburger Comedy Pokals 2022; Skog Ogvann aus Leipzig, Thüringer Poetry Slam Meister 2016 und 2018; Jasmin Brückner aus Halle an der Saale, Word Künstlerin, Texterin und Workshopleiterin für Kreatives Schreiben sowie Felix Hufnagel aus Erlangen, U20 Vizemeister Franken und Halbfinalist der deutschsprachigen U20 Meisterschaften.

KUBAA slam ab 18,50 € / VVK bei der Tourist-Information Aalen, Reichsstädter Straße 1, Tel. 07361 522358 und über www.reservix.de