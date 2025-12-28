Das Format „Poetry Slam“ gibt es seit über 30 Jahren in
Deutschland.
Und auch in Aalen ist es schon lange eine
Institution. Alle Darbietungen folgen einem Reglement:
Nur selbst verfasste Texte sind erlaubt. Ein Zeitlimit von
jeweils sechs Minuten beschränkt den Vortrag und es
dürfen keine Requisiten auf die Bühne gebracht werden.
Moderator Johannes Elster begrüßt fünf
Slam Poet*innen aus dem deutschsprachigen
Raum, die sich einem literarischen
Wettbewerb stellen.
Die Slamer*innen tragen Geschichten und Gedichte, Stand
Up und Gesellschaftskritik, Poetisches und Brachiales vor.
Das Publikum entscheidet darüber, wer ins Finale einzieht
und den KUBAA slam schlussendlich gewinnt. Bewerbungen
für den lokalen Startplatz an elster.hannes@gmail.com.
KUBAA slam ab 18,50 € / VVK bei der Tourist-Information Aalen,
Reichsstädter Straße 1, Tel. 07361 522358 und über www.reservix.de