Das Format „Poetry Slam“ gibt es seit über 30 Jahren in

Deutschland.

Und auch in Aalen ist es schon lange eine

Institution. Alle Darbietungen folgen einem Reglement:

Nur selbst verfasste Texte sind erlaubt. Ein Zeitlimit von

jeweils sechs Minuten beschränkt den Vortrag und es

dürfen keine Requisiten auf die Bühne gebracht werden.

Moderator Johannes Elster begrüßt fünf

Slam Poet*innen aus dem deutschsprachigen

Raum, die sich einem literarischen

Wettbewerb stellen.

Die Slamer*innen tragen Geschichten und Gedichte, Stand

Up und Gesellschaftskritik, Poetisches und Brachiales vor.

Das Publikum entscheidet darüber, wer ins Finale einzieht

und den KUBAA slam schlussendlich gewinnt. Bewerbungen

für den lokalen Startplatz an elster.hannes@gmail.com.

KUBAA slam ab 18,50 € / VVK bei der Tourist-Information Aalen,

Reichsstädter Straße 1, Tel. 07361 522358 und über www.reservix.de