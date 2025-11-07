KUBAA stage

Talentschmiede

Sechs Mal im Jahr wird der Veranstaltungssaal im KUBAA zum gemütlichen Club. Moderiert von Michael „Flex“ Flechsler bekommen Einzelkünstler*innen und Duos unter professionellen Bedingungen die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Umrahmt und begleitet von der KUBAA Hausband unter Leitung von Matthias Kehrle. Das Trio kann von soulig groovend bis hin zu atmosphärisch spacig. Den mitwirkenden Künstler*innen wird dezent ein eigener Klangteppich ausgerollt.

KUBAA stage ab 17,50 € / VVK bei der Tourist-Information Aalen, Reichsstädter Straße 1, Tel. 07361 522358 und über www.reservix.de