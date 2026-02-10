Jörg UTTE Vogt ist in der fränkischen Stadt Bamberg geboren und aufgewachsen.

Seit mehreren Jahren wohnt er im Raum Schwäbisch Hall (Baden-Württemberg). Er spielte unter anderem in der Band „Sinnerow“ und bei den „Fastbeat Superchargers“. „UTTE“ leitet sich aus seinem Geburtsnamen „Uttenreuther“ ab. UTTE arbeitet facettenreich und unkonventionell. Und darauf ist Verlass. Langweilig wird es nicht. Geprägt von Künstlern wie Tom Waits, Eric Clapton und Johnny Cash setzt UTTE eigene Akzente.

Dazu genügen eine Gitarre, ein Mikro und eine StompBox. Der Singer-Songwriter weiß zu überzeugen – ob gefühlvolle Balladen oder rockige Mitsinger: Er ist mit ganzem Herzen dabei. Zuversichtlich, emotional und authentisch.

Daniel Bongart | Sänger und Songwriter

Einfühlsam und berührend ist die Musik des Singer-Songwriters Daniel Bongart aus Bonn. In seinen Liedern erzählt der sympathische Lockenkopf Geschichten über Menschen, Geheimnisse und Emotionen. Das gefühlvolle Zusammenspiel der instrumentalen Begleitung und des Gesangs verleiht seinen persönlichen sowie tiefgründigen Texten eine ganz besondere Note.

Daniel Bongart nimmt bei seinen Konzerten das Publikum mit auf eine Reise. Dabei erzeugt er durch seine abwechslungsreichen ruhigen und lauten Songs eine spannende Dramaturgie, die seine Zuhörer fesselt. Auf die KUBAA-Stage freut er sich bereits besonders, weil sie eindrucksvoll zeigt, dass Musik die Menschen verbindet. Auf und vor der Bühne."

Sorgman | DUO Fabian Sorg & Christopher Mosselman

Seit 22 Jahren bespielen Christopher Mosselman und Fabian Sorg mit ihrer Band „Dizzy Bee“ die Bühnen dieser Welt. Bei der KUBAA Stage werden sie Lieder ihrer Band, Duo Kompositionen und ausgewählte Coverstücke von einer ganz anderen Seite beleuchten. Sozusagen „ You make me feel like dancing, with Papa’s Brand new Bag, while I’m so lonesome I could Cry, Still standing, at the Dark End of the Street“.