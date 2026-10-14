KUBAA stage

Sechs Mal im Jahr wird der Veranstaltungssaal im KUBAA zum gemütlichen Club.

Moderiert von Michael „Flex“ Flechsler bekommen Einzelkünstler und Duos unter professionellen Bedingungen die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Umrahmt, und begleitet, von der KUBAA Hausband unter Leitung von Matthias Kehrle. Das Trio kann von soulig groovend bis hin zu atmosphärisch spacig. Den mitwirkenden Künstler*innen wird dezent ein eigener Klangteppich ausgerollt.