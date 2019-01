Kubanische Musik

Für Spieler aller Instrumentalfächer und Rhythmusbegeisterte.

Kuba und seine Musik eröffnet uns Musikern die Tür zu einer Welt magischer Rhythmen und vielfältiger Klänge. Tauchen wir in die Musik der karibischen Insel ein! Wenn Ihr Interesse habt, die afrokubanische Musik mit ihren Hintergründen und spezifischen Arrangements zu spielen und zu verstehen, dann ist das Euer Workshop. Dieser Workshop soll einen Einblick in die Vielfalt kubanischer Musikstile und deren Besonderheiten geben. Neben der Spielfreude dieser Musik lernt Ihr die verschiedenen Rhythmen und Spielweisen auf Euren Instrumenten in den Stilen Bolero, Cha-Cha-Cha, Son und Salsa kennen. Typische Akkordfolgen, Grundtechniken für jedes Instrument, rhythmische Patterns für Perkussionsinstrumente und Drums werden vermittelt. Außerdem werden wir hören, wie alle Instrumente zusammen wirken und welche Funktion sie in einer Band haben. Am Ende des Workshops werden alle gelernten Elemente in einer Band zusammengefasst und in einem kleinen Rahmen aufgeführt.

DIE DOZENTEN

Carlos José Remis Lorenzo studierte Klassische Percussion im Conservatorio Profesional de Música Carlos Hidalgo, Pinar del Río. Als Bassist und Pianist spielte er in verschiedenen Latin-Jazz-Bands und mit berühmten Jazzmusikern wie Orlando Maraca Valle, Guillermo Rubalcaba, Giovanny Hidalgo and Mayito Rivera (ex-Sänger der Band „Los Van Van). In der neuen Band „The Sons of Cuba“ von Mayito Rivera war er zwischen 2014 und 2017 als Bassist und musikalischer Leiter tätig.Er wirkte auch bei Produktionen wie „Sonando en Cuba“ (TV-Show) mit Mayito’s Team und im „Havana Nights Musical“ in der letzten Wintertour mit. Zurzeit spielt er in unterschiedlichen Bands in Spanien und Deutschland. Er ist als Arrangeur, Komponist und Produzent tätig.

Veronica Navarro studierte zunächst in Tarragona Klassiche Gitarre in dem Conservatorio Profesional de música de Vila-seca und in Barcelona im Conservatorio de música del Liceo bis zum Diplom als Musiklehrerin. Anschließend studierte sie in der Hochschule für Musik in Trossingen „Alte Musik“. Sie spielt Gitarre, Laute, Theorbe und Barockgitarre. Sie trat mit vielen Ensembles auf und wirkte in Opernproduktionen mit. Seit 10 Jahren unterrichtet sie in der Musikschule Obersulm als Gitarrenlehrerin und leitet verschiedene Ensembles. Ihre Leidenschaft für die kubanische Musik und Kultur hat ihr die Möglichkeit gegeben, die Musik in der Tiefe kennenzulernen und Instrumente wie Tres Cubano, E-Bass, Congas, Bongos und Guiro zu lernen. Seit November 2017 leitet sie die Band „La Bona Onda“ (Latinensemble der Musikschule Obersulm).

ORGANISATORISCHES

Termin 17. Februar 2019Zeit Teil 1 10.00-12.00, Pause 12.00-13.00, Teil 2 13.00-15.00Ort Schlagzeugraum, Obersulm-Affaltrach, Poststraße 25, 74182 ObersulmTeilnehmer mindestens 8, maximal 16Zielgruppe Spieler aller Instrumente mit dreijährigen Grundkenntnissen.Mitbringen Eigenes Instrument. Für die Schlagzeuger bitte die Sticks mitnehmen. Gebühr 35 €, zahlbar zu Beginn des WorkshopsFörderung Der Förderverein für die Musikschule Obersulm e. V. unterstützt Schüler der Musikschule mit 15 €.Anmeldung bis zum 18. Januar 2019 mit dem beigefügten Anmeldeformular oder per E-Mail an die Musikschule Obersulm.