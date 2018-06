× Erweitern Cuba

Den Abschluss unserer Kulturreihe „Sommer im ZÜBLIN-Haus 2017“ bildete die Kubanische Nacht. Mit heißen Rhythmen und kühlen Cocktails tanzten die Zuschauer ausgelassen und konnten sich mit lateinamerikanischen Klängen auf den Sommerurlaub einstimmen.

Die legendäre Gruppe Septeto Santiaguero transportierte durch ihre traditionelle Musik kubanische Lebensfreude und Sinnlichkeit in besonderer Weise und hat die Gäste dieses Abends mit Musik, Tanz und Cocktails auf den Beginn des Sommers eingestimmt.

Ihre Inspiration stammt aus dem Alltagsleben der Stadt Santiago de Cuba. Dort liegen ihre Wurzeln, dort trifft man sie in den Straßen, auf den Plazas, in der Casa de la Trova oder in der Casa de la Música.

Der Bandgründer, Komponist und Arrangeur Branko Arnsek präsentiert mit Tocame seit 2002 international bekannte Topsolisten aus Bands wie Irakere, Los Van Van, Orquesta Reve, Sierra Maestra, Son del Nene, Pupy y los que Son Son, Son Damas, Azucar Negra sowie den Afro Cuban All Stars. Die Besetzung von Tocame Son orientiert sich am Vorbild der Septeto Santiaguero mit kubanischer Tres-Gitarre, Piano, Congas, Bass, Trompete und Gesang.

Tocame Son begeistern mit traditionellem Son und moderner Salsa, mit authentischer, karibischer Funky Musik sowie mit Einflüssen aus Jazz und Rock. Zum Standard-Repertoire gehören die Guajira Guantanamera und der bekannte Son de la loma.

http://www.cuba-events.eu/