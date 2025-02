Kubanisches Konzert mit dem Duo „Banda Caribe“

Gemeinsam schaffen Omar und Marcos ein faszinierendes Klangerlebnis, das die pulsierenden Rhythmen Lateinamerikas mit klassischer Musikalität verbindet. Lassen Sie sich von ihrer Leidenschaft und Virtuosität mitreißen und genießen Sie einen Abend voller Energie, Emotionen und unvergesslicher Melodien!

Omar Plasencia León, geboren in Caracas, Venezuela, zählt zu den bekanntesten Perkussionisten und Vibrafonisten in Deutschland. Mit einem beeindruckenden musikalischen Werdegang, der ihn durch renommierte Musikschulen in Maracay und Caracas führte, hat Omar sein Können durch Lehrgänge in Nizza, Venedig und New York weiter verfeinert. Seine vielseitigen Erfahrungen als Musiker, Komponist und Arrangeur erstrecken sich über zahlreiche Genres, von Salsa mit „Grupo Mango“ und „Orquesta Guayaba“ über Latin-Jazz mit „Grupo Bambú“ hin zu zeitgenössischer und klassischer Musik in renommierten Orchestern wie der „Orquesta Sinfónica Simon Bolívar“. Nun verbindet er seine Talente im Duo mit Marcos González.

Marcos Jesús González Jiménez stammt aus Camagüey, Kuba, und wurde in Havanna geprägt. Er absolvierte sein Studium am Konservatorium „Manuel Saumell“ und setzte seine Ausbildung am „Amadeo Roldan“ fort, wo er 2013 seinen Abschluss in Percussion für klassische und kubanische Musik machte. 2014 zog er nach Deutschland und studierte an der „Staatlichen Musikhochschule Mannheim“, wo er 2019 als Bachelor und 2021 als Master of Music abschloss. Marcos bringt seine kubanischen Wurzeln und ein tiefes Verständnis für rhythmische Vielfalt in das Duo ein.

Seien Sie dabei und erleben Sie die Magie des Banda Caribe Duo live in der Glockenkelter!