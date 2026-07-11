Kubetz sing Cohen

Der Songpoet Leonard Cohen (†2016) ist eine Musiklegende. Mit Liedern wie „Suzanne“ und „Hallelujah“ hat er Millionen Menschen über Generationen verzaubert.

Ihn zu covern, die einzigartige Magie seines Werks nachzuempfinden, stellt für jeden Künstler ein Wagnis dar.

Doch Sänger und Pianist Martin Kubetz meistert diese Herausforderung mit Bravour! Scheinbar mühelos lässt er den Cohenschen Geist lebendig werden und schlägt das Publikum komplett in seinen Bann. Dabei denkt er gar nicht daran, das unerreichbare Vorbild zu kopieren.

Stattdessen setzt er auf eigenständige, oft überraschende Interpretationen, die er mit ausdrucksstarkem Bariton und virtuosem Klavierspiel auf die Bühne bringt. Atmosphärische Zwischentexte und Anekdoten verknüpfen die Songs zu einem stimmigen Ganzen und lassen zugleich das Publikum noch tiefer in Cohens vielschichtige Poesie eintauchen.

In seiner Soloperformance rückt Kubetz nicht nur die Zeitlosigkeit, sondern auch die teils verblüffende Aktualität des Cohenschen Werkes in den Vordergrund. Keine Nostalgieshow, sondern ein Abend voll starker Lyrik und inspirierender Musik!