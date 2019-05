× Erweitern (c) Ufuk Arslan Kuchen- und Brunnenfest

Über Pfingsten wird es bunt in Schwäbisch Hall: Die Siederinnen und Sieder feiern ihr Kuchen- und Brunnenfest.

Vor 2500 Jahren fing mit der Salzquelle alles an! Über Jahrhunderte produzierten die Salzsieder Salz - das "weiße Gold des Mittelalters". Durch den damit verbundenen Handel wurde die Stadt wohlhabend und ist nicht zuletzt deshalb heute ein architektonisches Kleinod. Seit dem 14. Jahrhundert ist in Schwäbisch Hall das Salzsiederfest überliefert. Ursprung des Festes dürfte die Reinigung der Salzquelle gewesen sein, die den mittelalterlichen Reichtum begründete.

Diese schwere Arbeit wurde mit einem Fest, das der Magistrat den Salzsiedern gewährte, belohnt. Es musste jedes Jahr neu genehmigt werden. Vorgeschrieben waren ein fester Ablauf, Kleidung und die Tanzhaltung. Diese heute noch gültige Festordnung wurde mehrfach ergänzt, zuletzt 1785. Heute ist das Kuchen- und Brunnenfest mit mehr als 500 Akteuren und Helfern eines der schönsten Heimatfeste im Land und bietet eine bunte Mischung von mittelalterlichem Brauchtum und viel Musik.

Neben dem historischen Fest erwartet die Gäste viel Musik und ein bunter Vergnügungspark auf dem Haalplatz. An allen Tagen ist der Unterwöhrd bewirtschaftet.

Der Große Siedershof Schwäbisch Hall...

...ist das lebendige Zeugnis einer vielschichtigen Vergangenheit. Seine Wurzeln reichen zurück bis in das frühe Mittelalter, als die Sieder nicht nur das Salz aus der schon in keltischer Zeit genutzten Salzquelle am Kocher gesotten haben, sondern auch als Feuerwehr fungierten oder der alten Reichsstadt als Bürgerwache dienten.Heute hat der Große Siedershof die Aufgabe, das überlieferte Brauchtum zu pflegen und zu wahren, die Erinnerung an die alte Reichsstadt Herrlichkeit wachzuhalten und die jahrhunderte alte Tradition des Siederwesens in Schwäbisch Hall fortzusetzen.

Als Höhepunkt eines jeden Jahres wird alljährlich zu Pfingsten das traditionsreiche Kuchen- und Brunnenfest gefeiert. Gemeinsam mit dem Kleinen Siedershof und weit über hundert Akteuren werden die Stadt und ihre Besucher in eine längst vergangene Zeit versetzt.

