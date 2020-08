Kuck-Kuck Kinderfilmfest

Kino & Workshops | 30.10. bis 01.11.2020

Filme sehen und selber machen: Erstmals veranstaltet ODEON in Kooperation mit dem Open End Kino, der Kunsthalle, dem Kreismedienzentrum und dem Haus der Familie ein Filmfest für junges Publikum vom Grundschul- bis zum Teenager-Alter. Auf dem Programm des Halloween-Wochenendes stehen preisgekrönte Kinder und Jugendfilme, dazu passende Workshop- und Bastelangebote. Ganz großes Kino also! Nach zwei aufregenden Filmtagen werden am Sonntagnachmittag die Workshop-Ergebnisse präsentiert, umrahmt von einem bunten Kurzfilmprogramm für die ganze Familie.

Kino

im Alten E-Werk

Mörikestraße 18

73033 Göppingen

Kleiner Filmfestpass (alle Filme)

Fr

14:30 Uhr Der Fall Mäuserich Niederlande 2016 | ab 6

Tickets kaufen

17:00 Uhr Ab ans Meer! Tschechische Republik 2015 | ab 9

Tickets kaufen

Sa

14:30 Uhr Alfie, der kleine Werwolf Niederlande/Belgien 2011 | ab 6

Tickets kaufen

17:00 Uhr Der Geheimbund von Suppenstadt Estland/Finnland 2015 | ab 9

Tickets kaufen

So

14:30 Uhr Kuck-Kuck-Finale | Präsentation der Workshop-Ergebnisse | Kurzfilme & Gespräch mit Filmregisseurin Stella Raith, Absolventin der Filmakademie Baden-Württemberg | ab 6

Tickets kaufen

Workshops

Fr/Sa

10:00–13:00 Uhr Stop Motion Kunsthalle Göppingen | ab 6

Tickets kaufen

Großer Filmfestpass (Filme + Workshops)

10:00–13:00 Uhr Trickfilme | Als die Bilder laufen lernten Kreismedienzentrum Göppingen | ab 9

Tickets kaufen

Großer Filmfestpass (Filme + Workshops)

Fr

16:30–18:00 Uhr Bastelwerkstatt: Maus/Eule Haus der Familie | ab 6

Anmeldung erforderlich unter kontakt@odeon-goeppingen.de

Tickets kaufen

Großer Filmfestpass (Filme + Workshops)

Sa

16:30–18:00 Uhr Malwerkstatt: Verwandlung zum Werwolf Haus der Familie | ab 6

Tickets kaufen

Großer Filmfestpass (Filme + Workshops)