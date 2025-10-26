KucK-KucK Kinderfilmfest

Filme sehen und drehen: In den Herbstferien veranstaltet ODEON gemeinsam mit dem Staufen-Kino ein Filmfest für Kids vom Grundschul- bis zum Teenager-Alter.
Info
Odeon, altes E-Werk Göppingen Mörikestraße 18, 73033 Göppingen
Kinder & Familie
Filme und Workshops | Start
bis
Odeon, altes E-Werk Göppingen Mörikestraße 18, 73033 Göppingen
Filme sehen und drehen: In den Herbstferien veranstaltet ODEON gemeinsam mit dem Staufen-Kino ein Filmfest für Kids vom Grundschul- bis zum Teenager-Alter.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH