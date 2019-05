Kuckkuckskind

Wieso immer nur Gesang auf Englisch? Wir mögen Gesang auch auf Deutsch.

Michael Wenzler schreibt Geschichten in Liedern. Seine Band "Kuckuckskind" verbindet deutschsprachige Erzählkunst mit musikalischer Vartiation, und dem achtsamen Zuhörer begegnen dabei Zeilen voll nachdenklicher Lyrik. Mal in klassischer Liedermachermanier, mal gebettet auf tanzbare Folk-, Swing- oder Gypsy-Klänge, handeln die Songs vom Großen im Kleinen, vom Aufbrechen, Suchen und Stürmen; von der Einsamkeit und Geselligkeit. Und von der Schwermut, die immer auch mit einem Schmunzeln verbunden ist. Das Quartett, bestehend aus Trompete, Kontrabass, Schlagwerk und Gitarre, liefert dabei einen Abend, der voll und reich ist, wie das Leben an sich.