Bei lockerer Live-Musik von Joe Vox bereitet Ihnen Simon Tress mit seinem Team kulinarischen Bio-Genuss und einen entspannten Abend in geselliger Runde vor.

Die besondere Küchenparty startet mit einem ROSE-Aperitif im Restaurant.

Danach können Sie individuell Ihre Gänge zusammenstellen und nach Herzenslust genießen. In unserer Restaurant Küche ist schon alles für Sie aufgebaut, in allen Räumen rund ums Restaurant erwarteten Sie Köstlichkeiten in gewohnter Rose Qualität.