An verschiedenen Stationen erhalten die Gäste spannende Einblicke in die Welt der Kulinarik, während sie Köche und Experten hautnah bei der Zubereitung raffinierter Speisen erleben.

Die Küchenparty in der Alten Reederei ist mehr als nur ein gemeinsames Essen – sie ist ein interaktives Genusserlebnis! An verschiedenen Stationen erhalten die Gäste spannende Einblicke in die Welt der Kulinarik, während sie Köche und Experten hautnah bei der Zubereitung raffinierter Speisen erleben. Begleitet von guter Musik, leckerem Wein und einer lockeren Atmosphäre steht das Beisammensein im Mittelpunkt. Hier treffen Genuss, Gespräche und Inspiration aufeinander – eine perfekte Gelegenheit, neue Geschmäcker zu entdecken und sich in entspannter Runde auszutauschen. Mit dabei: Die Alte Reederei mit Fabian Lidak, 2-Sterne-Koch Boris Rommel vom Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe, das vhy! aus Stuttgart by Timo Hildebrand, der Campus Garden mit Karl-Heinz Lauer, die Bäckerei Hirth mit den Kreationen der Wildbakers, das Zigarrenhaus Klenk, das Weingut G.A. Heinrich sowie das Schloss Affaltrach.