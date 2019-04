Kühner´s Spargelbesen - ein Idyll am Wegesrand

Wer einmal da war, kommt immer wieder. Den eigenen Unterländer Spargel bereitet das Küchenteam mit viel Liebe in vielen leckeren Variationen zu, z. Bsp. mit Schnitzelchen, Raclette oder auch ganz klassisch mit Kräuterpfannkuchen oder Kartoffeln. Auch ein deftiger Wurstsalat fehlt auf der Karte nicht. Dazu werden passende Weine, Sekt und auch Bier serviert. Die einmalig gemütliche Atmosphäre mit viel Deko und Nippes aus längst vergangenen Tagen trägt zu einem gemütlichen Vergnügen bei, ebenso die wunderschöne Außenanlage. Rund um den kleinen See (natürlich gut abgesichert) ist der Spielbereich für Kinder sehr beliebt, die große Sonnenterrasse lädt zum Verweilen ein. Große Sonnenschirme spenden - wenn nötig - Schatten. Aber auch an den Tischchen im Rasen auf der kleinen Anhöhe wird man bedient und umsorgt. Die Spargelzeit ist eine ganz besondere und wo lässt sie sich besser genießen als immer wieder in Kühners Spargelbesen direkt an der L1024 zwischen Neckarsulm und Neuenstadt.