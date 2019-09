KünightLive@RathausFoyer

× Erweitern Stadtverwaltung Künzelsau Künight

Die nächste KÜNightLive in Künzelsau steigt am Mittwoch, 2. Oktober 2019 mit der Band Little Miss Martin.

Bei den Konzerten im Rathaus-Foyer in Künzelsau spielen an jedem ersten Mittwoch im Monat verschiedenste regionale Bands. Monatlich erleben rund 150 Besucher einen geselligen Abend bei bester Musik, gepaart mit außergewöhnlicher Atmosphäre und Catering.Dieses Mal spielt die Band Little Miss Martin. Eine Soul-Rock-Funk Band, die sich bereits einen überregionalen Namen erspielt hat. Die Band mit ihrer charismatischen Sängerin Miriam Martin covert Stücke von Interpreten wie Stevie Wonder, Tina Turner, Joss Stone, Amy Winehouse oder Lenny Kravitz, denen sie ihren eigenen Stempel aufdrückt. Das Rathaus-Foyer verwandelt sich bei dem rund dreistündigen After-Work-Konzert in eine Location, die sich zum Tanzen, Spaß haben oder einfach nur Zuhören bestens eignet. Auch kulinarisch werden die Besucher verwöhnt: Es werden verschiedene Spezialitäten und kühle Getränke von Helmuts Catering und dem Weingut Gaufer angeboten. Ob mit Freunden, Familie, Bekannten oder Arbeitskollegen – bei der KÜNightLive im Künzelsauer Rathaus-Foyer wird der Alltag schnell vergessen.