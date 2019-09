KünightLive@RathausFoyer

× Erweitern Stadtverwaltung Künzelsau Künight

Im Künzelsauer Rathaus Foyer findet in diesem Jahr, nach dem Oktober-Termin, noch einmal ein Live-Konzert statt: Am 06. November 2019 gastiert die Band Miss Foxy. Danach verabschiedet sich die KÜNightLive in die Winterpause.

Der Auftakt in die Konzertsaison 2020 findet im Februar statt. Die Oktober-KÜNightLive wird gesponsert von der profipresent.com GmbH und unterstützt vom Medienpartner „echo“ Nähere Informationen zu den einzelnen KÜNightLive-Veranstaltungen werden im Vorfeld in den Künzelsauer Nachrichten, der Facebook-Seite „Künzelsau-meine Stadt“ und auf der städtischen Homepage veröffentlicht.