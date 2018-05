KünightLive@RathausFoyer- Gravity

× Erweitern Stadtverwaltung Künzelsau Künight

Die Veranstaltungsreihe „KünightLive – sponsored by Berner“ findet an jedem ersten Mittwoch im Monat im Foyer des Künzelsauer Rathauses statt.

Im April ging die bereits dritte „KÜNightLive sponsored by Berner“ in diesem Jahr, unterstützt vom Medienpartner „echo“, über die Bühne. Bei ausverkauftem Haus spielte die Band Little Miss Martin. Über 200 Besucher kamen in den Genuss eines dreistündigen Konzerts im Rathaus-Foyer in Künzelsau.

Um den After-Work-Charakter zu betonen finden die Konzerte jeweils um 19 Uhr statt. Einlass zu jeder Veranstaltung ist um 18 Uhr.

Das Rathaus-Foyer ist ursprünglich sicherlich kein Veranstaltungsort für Konzerte, verwandelt sich an diesen Abenden aber zu einer besonderen Location, die ihre eigene Atmosphäre mit sich bringt. Um 19 Uhr werden die Musiker das rund dreistündige Konzert eröffnen.

Kulinarisch werden die Besucher mit kleinen leckeren Häppchen auf höchstem kreativem Niveau verwöhnt. Es werden verschiedene Leckerbissen und kühle Getränke vom Epylog und von der Weinschmiede aus Criesbach angeboten.

Nähere Informationen zu den einzelnen KÜNightLive-Veranstaltungen werden im Vorfeld in den Künzelsauer Nachrichten, der Facebook-Seite „Künzelsau-meine Stadt“ und auf der städtischen Homepage veröffentlicht.