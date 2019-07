Künstlermarkt

Samstag, 08. September, 14.00 - 18.00 Uhr und

Sonntag, 09. September, 11.00 - 18.00 Uhr

auf dem unteren Marktplatz und im Rathaus Möckmühl.

Künstler und Kunsthandwerker präsentieren neben Malerei in verschiedenen Stilrichtungen, Schmuckdesign, Holzarbeiten, Textilveredelung, Tiffany, Glasgravur, Töpferkunst, handgemachte Seifen, Naturkosmetik und vieles mehr. An beiden Tagen sorgen auch wieder die Landfrauen von Möckmühl für das leibliche Wohl und am Sonntagnachmittag ist wie immer für musikalische Unterhaltung gesorgt.