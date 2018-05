Für den öffentlichen Park des Wildbads entsteht in den kommenden Monaten ein neues Kunstwerk. Gast der evangelischen Tagungsstätte beim Programm „art residency wildbad“ ist in diesem Jahr die Berliner Bildhauerin Ulrike Mohr. Während ihres Arbeitsaufenthaltes wird sie ein Kunstwerk entwickeln, das auf Dauer im Park verbleibt.Am Donnerstag, 28. Juni, steht die Künstlerin Interessierten am sogenannten Künstlerstammtisch wieder für Begegnungen und Gespräche zur Verfügung. Der Biergarten im Wildbad hat wie jeden Donnerstag ab 16 Uhr geöffnet und das Küchenteam grillt. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung auf der Terrasse und im Theatersaal statt.