Künstliche Intelligenz zum Entdecken und Ausprobieren

Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft legt auf seiner Tour durch 27 Städte in Deutschland vom 7. bis 10. September 2019 in Heilbronn am Neckar, Höhe Pflanzen Kölle, an. Auf dem 100 Meter langen Binnenfrachtschiff geben Exponate direkt aus der Forschung Einblicke in die praktische Entwicklung und Anwendung von künstlichen Intelligenzen. Der Eintritt ist frei.

Was ist künstliche Intelligenz (KI) eigentlich genau? Wie lernen Menschen – und wie lernen Maschinen? Wo bringt KI Vorteile für die Menschen und welche Risiken gibt es? Die Mitmach-Ausstellung zeigt, dass KI-Technologien bereits heute Teil unseres Alltags sind, beispielsweise in der Medizin, im Verkehr oder wenn wir unser Smartphone nutzen. Auf der MS Wissenschaft können die Gäste KI selbst erforschen und ausprobieren, zum Beispiel bei einer simulierten Fahrt in einem autonomen Auto oder beim Handballspiel gegen einen virtuellen Torhüter. In einem Quiz können KI-Profis und KI-Neulinge ihr Wissen rund um künstliche Intelligenz testen und erweitern. An anderer Stelle helfen die Ausstellungsbesucher mit, eine KI zu trainieren. Schachspielerinnen und Schachspieler messen sich mit dem historischen Computer KC85. Musikbegeisterte können gemeinsam mit KI Musik machen und sich mit der Frage auseinandersetzen, ob da echte Kreativität im Spiel ist. Kunstsinnige lassen sich von einem „intelligenten“ Spiegel in ein impressionistisches Kunstwerk verwandeln.

Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft tourt im Wissenschaftsjahr 2019 – Künstliche Intelligenz im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch Deutschland und ist anschließend in Österreich zu Gast.Wissenschaft im Dialog (WiD) und die hinter WiD stehenden Wissenschaftsorganisationen realisieren die Ausstellung. Die Exponate kommen direkt aus der aktuellen Forschung: Institute von Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft und DFG-geförderte Projekte, Hochschulen und weitere Partner haben Ausstellungsstücke beigesteuert. Die Ausstellung wird für Besucherinnen und Besucher ab zwölf Jahren empfohlen.

Heilbronn: 7. – 10. September 2019

Neckar, Höhe Pflanzen Kölle

Öffnungszeiten: Täglich 10 – 19 Uhr

Kostenlose Führungen durch die Ausstellung:

Täglich um 11 Uhr (außer 10.09.) und um 17 Uhr