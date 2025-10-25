OGV Kürbis schnitzen 2.0

Am Samstag, den 25. Oktober, heißt es ab 14 Uhr wieder: Messer raus & ran an den Kürbis! Treffpunkt: OGV-Stückle (Ortsausgang Richtung Häfnerhasslach - wird ausgeschildert).

Neu in diesem Jahr: Jeder darf sich seinen Kürbis direkt vom Feld selbst aussuchen und pflücken!

Bitte mitbringen: Wetterfeste Kleidung, Messer, Löffel, Eimer & Schnitzwerkzeug.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt Butterbrezeln, Kuchen, Kaffee & Co.

Gegen Abend machen wir noch ein gemütliches Lagerfeuer und grillen Würstchen.

Wir freuen uns auf einen schaurig-schönen Herbstnachmittag mit Euch!