OGV Kürbis schnitzen

OGV Kürbisschnitzen für Groß und Klein

Freut euch auf einen schaurigschönen Halloween-Nachmittag auf unserer liebevoll und schaurig dekorierten OGV-Streuobstwiese!

Wann?

Samstag, 24. Oktober 2026, ab 14 Uhr

Unser Kürbisschnitzen findet auf unserem OGV-Stückle am Ortsausgang von Zaberfeld in Richtung Häfnerhaslach statt. Der Weg zu unserem OGV-Stückle wird selbstverständlich ausgeschildert sein.

Da wir draußen mitten auf der Streuobstwiese sind, solltet ihr euch natürlich passend zum Wetter anziehen und am besten auch an Kleidung denken, die ruhig ein bisschen Kürbis abbekommen darf.

Es gibt Kürbisse zum Schnitzen und vielleicht können wir – je nach Verfügbarkeit – auch noch einige Zuckerrüben zum Schnitzen anbieten. Lasst euch einfach überraschen!

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt!

Euch erwartet allerlei Leckeres wie Kuchen, Fingerfood und Butterbrezeln sowie warme und kalte Getränke.

Das Kürbisschnitzen ist natürlich für Groß und Klein gedacht. Ob kleine Halloween-Geister, große Kürbiskünstler oder einfach alle, die Lust auf einen gemütlichen und schaurigschönen Nachmittag haben – bei uns ist jeder willkommen!

Bitte denkt daran, euer eigenes Schnitzwerkzeug mitzubringen, zum Beispiel Messer, Löffel und einen Eimer.

Wir freuen uns auf einen gemütlichen, lustigen und natürlich ein bisschen gruseligen Nachmittag mit vielen tollen Kürbisgesichtern, leckerem Essen und ganz viel Halloween-Stimmung!