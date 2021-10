Die Französischen Filmtage verstehen sich als erfolgreiches Publikumsfestival, das über das Medium Film hinaus mit einem attraktiven Rahmenprogramm nicht nur kulturelle Brücken zwischen Deutschland und Frankreich schlägt, sondern auch zwischen den vielen frankophonen Ländern der Welt: Kanada, Belgien, Schweiz, Afrika… Seit 2005 hat sich das Festival als Plattform des vor allem jungen, noch unentdeckten französischen Kinos etablieren können. Dazu gehören ein profiliertes Wettbewerbsprogramm, viele internationale Gäste sowie Sektionen, die sich aktuellen Diskursen in der französischen Gesellschaft filmisch nähern.

Im Rahmen des Festivals präsentiert das d.a.i. den Film "Kuessipan" von Myriam Verreault. Der Film handelt von zwei jungen Frauen Mikuan und Shaniss, die nicht unterschiedlicher sein könnten und doch eine tiefe Freundschaft verbindet. Während Mikuan behütet aufwächst, erlebt Shaniss schon früh Gewalt und Verlust. Gemeinsam entdecken sie, was Freiheit sein kann - ein Wort, das es in ihrer Sprache gar nicht gibt, denn man muss zunächst das Eingesperrtsein begreifen, um eine Vorstellung von Freiheit zu bekommen. Kuessipan erzählt vom Erwachsenwerden zwischen Tradition und Moderne in einer Innu-Community in Québec.

Das Event findet am 04.11. im Kino Atelier Tübingen statt. Weitere Termine sind im Kino Arsenal Tübingen am Fr. 05.11. um 17:30 Uhr und im Studio Museum Tübingen am Di. 09.11. um 15:45 Uhr.