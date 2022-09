Ist das ein Geheimnis? Oh ja!

Ein Geheimnis mit vier Wänden, einem Boden und einem Dach.

Das Geheimnis mit Lust auf Verwandlung und einer ganz eigenen Stimme.

Was, das ist nur ein Karton?

Wartet nur ab:

Das ist eine ganze Welt!

Sarah Wissner lädt ein auf eine Entdeckungsreise mit, um und aus Karton. Was ist da, was ist nicht da und was könnte da sein? Eine spielerische Fantasie mit Hand und Fuß.