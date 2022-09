Shorties 18.10.22

Shorties Theater, Tanz & Film

Eine Veranstaltungsreihe von FITZ, Produktionszentrum Tanz und Performance und Stuttgarter Filmwinter – Festival for Expanded Media

Kurzbeiträge von Künstlerinnen aus Baden-Württemberg aus den Sparten Theater, Tanz und Film verbinden sich in wechselnden Themen und Konstellationen zu einem Abend bewegender Miniaturen – verführerisch, überraschend und unberechenbar.

Shorties 18.10. 19:30

(Spielort: Produktionszentrum Tanz + Performance e.V. Tunnelstr. 16, 70469 Stuttgart)

It´s your choice

Hello! Welcome to our game of life

Jule Lotte Bröcker

»It’s your choice « zeigt die ebenso unendliche wie undankbare Fülle der Entscheidungen, vor die wir alle Tag für Tag gestellt werden. Mit überdimensionierten zweidimensionalen Masken wird Jule Lotte Brö-cker zur Cartoonfigur Eve, die von den Anweisungen einer körperlosen Stimme schonungslos herumge-schubst wird.

Idee: Jule Lotte Bröcker, Isabel Schmier | Spiel: Jule Lotte Bröcker | Stimme: Isabel Schmier

Unterhaltungswert

Von und mit Christine Chu (Tanz/Performance) und Thomas Maos (MI-DI-Gitarre, Elektronik, Sampler)

Thomas und Chu unterhalten sich. Über Kunst, übers Performen und Improvisieren. Über Rezepte und das nicht zulassen von Rezepten. Über Langweiliges und Durststrecken. Über unfreiwillige Komik und gewollte Dynamik. Über Killing Darlings und gekillte Darlings…

Kurzfilmprogramm

Kuratiert von Giovanna Thierry (Stuttgarter Filmwinter)