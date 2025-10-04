Die Kurzformate des 3. Jahrgangs Studiengang Figurentheater an der HMDK Stuttgart.

Mara Jawetz

Don’t Kiss Me I'm In Training

Eine Performerin wechselt zwischen drei widersprüchlichen Charakteren - einem traurigen Clown, einem Drag King und einer Tochter - und zeigt verschiedene Seiten ihrer Identität, die sich nie treffen können.

10-15 Minuten. Für Erwachsene. Hebräisch (Gesang)

Zoé Broneer

Bauchgefühl

Kann Wissenschaft das Körperbeziehungs-Problem lösen? In ihrem Vortrag über das Verdauungssystem wird eine Wissenschaftlerin aus der Theorie gerissen: Das Darm-Modell auf dem Seziertisch beginnt sich zu regen. Der Vortrag wird zur Performance: ein spielerischer Tanz mit dem Darm, in dem sie schließlich die Kontrolle aufgibt und sich ganz ihren Sinneseindrücken hingibt.

15 Minuten. Für Erwachsene. Objekt- und Materialtheater.

Anna-Maria Shawky

Ein-Klang später

"Everything you know, melts away like snow. Everyone you love, Grass will Grow above..." Die Performerin singt ein Lied über den Tod. Mit ihr auf der Bühne ist eine alte Frau, eine Puppe, die am Ende des Liedes auch am Ende ihres Lebens ankommt. Gemeinsam erkunden sie den Übergang, die Grenzen und Räume zwischen Leben und Tod.

10-15 Minuten. Für Erwachsene. Englisch (Gesang)