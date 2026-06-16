KUH LIESELOTTE - KINDERTHEATER AB 3 JAHREN

Die Kuh Lieselotte ist eigentlich ganz friedlich. Eigentlich … nur, den Postboten zu erschrecken, macht einfach zu viel Spaß. Nichts liebt sie mehr, als ihm aufzulauern. Der arme Kerl hat schon richtige Albträume. Und auch die Bäuerin ist wütend, denn jedes Paket, das sie bekommt, ist kaputt, weil der Postbote alles fallen lässt, wenn Lieselotte ihn erschreckt. So geht das nicht weiter. Da hat der Postbote eine Idee …