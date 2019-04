Kuhn Fu – "Chain the Snake"

Dass willkürlich gezogene Grenzen in der Musik keine Rolle spielen, demonstriert das im niederländischen Groningen gegründete Quartett Kuhn Fu auf sehr erfrischende Weise.

Die Musiker rund um den deutschen Gitarristen und Komponisten Christian Kühn stammen aus Israel, England und der Türkei. Ihre Musik bezeichnen sie als Post Romantic Jazz/ Rock Disorder, was zäh wie Lava klingen kann, sich aber genauso ins Manische auswächst und hartes Aufprallen nicht ausschließt. Verzerrte Gitarrensounds bilden dabei ebenso eine wichtige Grundlage wie die Bass-Klarinette von Ziv Taubenfeld, die ein wesentlicher Bestandteil der Improvisationen von Kuhn Fu ist. Angetrieben wird das Quartett von Esat Ekincioglu am Kontrabass und George Hadow am Schlagzeug. Es wartet ein emotionaler Soundtrip zwischen aberwitzigen Melodien und dem schweren Brummen der frühen Jahre der Rockmusik.

Im Mai 2019 werden KUHN FU ihr drittes Album Chain the Snake bei Berthold Records veröffentlichen und die Platte brandneu im BIX Jazzclub präsentieren.